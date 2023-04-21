Şehirlerarası yolculukta denetimler artırıldı

Tekirdağ’da polis ekipleri Ramazan Bayramı sebebiyle yaptıkları trafik denetimlerinin yanı sıra şehirler arası otobüslerde de denetimler yaptı.

2023 yılı Ramazan Bayramı Tedbirleri kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde faaliyet gösteren firmalara gidilerek, otobüs sürücüleri bilgilendirildi. Otobüs firması çalışanlarına emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Tüm otobüslerde seyahat başlamadan yolculara bilgilendirici kısa filmler izletilerek bilgilendirme yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimleri de arttırıldı. Bayram tedbirleri çerçevesinde İskele kavşağında yapılan denetimlerde durdurulan sürücülere bayram dolayısıyla daha da yoğun olan trafikte dikkatli ve duyarlı olmaları, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Bu çerçevede basılan el broşürleri de trafik ekiplerince yapılan denetimler esnasında sürücü ve yolculara dağıtıldı. Yapılan denetim ve bilgilendirme çalışmaları Ramazan Bayramı süresince devam edecek.