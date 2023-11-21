Şehit Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse, Ankara’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse, Ankara’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen törene şehit Köse’nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.

Cenaze töreninde şehidin ailesini yakınları teskin etti. Ayrıca, törene katılan siyasiler ve komuta kademesi de şehidin ailesine teker teker başsağlığı diledi. Şehidin naaşı defnedilmek üzere Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Bağlum semtine götürüldü.

Şehit Köse, evli ve 3 aylık bir kız babasıydı.