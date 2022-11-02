Şehit Aileleri Derneği'nden Ezine OSB'ye teşekkür ziyareti

Cumhuriyet Bayramı’nın 99. kuruluş yılında Ezine Organize Sanayi Bölgese Müdürü Alper Altınok, merkezi Kepez’de olan Anadolu Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret ederek dernekte eksik olan Fors Bayrağı’nı hediye etti. Şehit aileleri de teşekkür için iade-i ziyarette bulundu.

Anadolu Şehit Aileleri Derneğ Başkanı Sabahat Korkmaz Demir ve dernek yöneticileri fors teslimi sırasında duygusal anlar yaşadı. İade-i ziyaret çerçevesinde Dernek Başkanı Sebahat Korkmaz Demir ve yöneticiler de Ezine OSB’ye gittiler.

Şehit ailelerini karşılayan OSB Müdürü Alper Altınok, her zaman şehit ve gazi ailelerine sahip çıkacaklarını ifade etti.

OSB Müdürü Alper Altınok; şehitlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelini oluşturduğunu belirterek, “Eğer bizler burada geceleri rahat uyuyarsak vatanımızı koruyan güvenlik güçlerimiz sayesindedir. Şehit düştükten sonra da ailelerine sahip çıkmak-destek olmak bizim için kutsal bir görevdir" dedi.