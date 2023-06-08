Şehit aileleri, şehitler diyarında

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara yeniden zafer ruhu yaşatmak için Çanakkale’ye düzenlendiği kültür turlarının bu haftaki konuğu, Bursalı şehit aileleri, gaziler ve aileleri oldu.

Kültür Akademisi koordinasyonunda düzenlenen programa, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube üyeleri ve Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyelesi gaziler ve şehit aileleri katıldı. Kahraman şehitlerin aileleri ve gaziler, Çanakkale’nin önemli simgelerinden biri olan Seyit Onbaşı, Hilal-i Ahmer Balmumu Müzesi, Çanakkale Şehitleri Abidesi ve Şehitliği, 57. Alay Şehitliği ve Conk Bayırını gezerken duygusal anlar yaşadı.

Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Nevin Fırtına, “Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bize vatan olarak bıraktıkları toprakları, vatan olarak ilelebet koruyup kollayacağız. Aynı ruh ve kuvvetle gerektiğinde onlar gibi şehadete gözümüzü kırpmadan gideceğiz” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol da gezinin, milli birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi, tarihin önemli bir parçasının anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılması adına büyük bir adım olduğunu söyledi.