Şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu

Gebze Belediyesi ve Gebze Kaymakamlığı, şehit aileleri ve gazileri iftar programında ağırladı.

İftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başladı. İftar programında selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Makamların en güzeli olan şehit kardeşlerimin ailelerini burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin diyor teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizim için şereftir"

Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, "Sizler Türk milletine ve devletine verebileceğiniz en büyük fedakarlığı yapmış insanlarsınız. Bir kısmınız canınız sevdiklerinizi verdiniz, şehit aileleri olarak buradasınız. Bir kısmınız canınızı ortaya koydunuz gazi olarak buradasınız. Sizlerle bir arada olmak bizim için şereftir" diye konuştu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise "Değerli kardeşlerim, Allah ayet-i kerimesinde buyuruyor ki; Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler sizler onları bilemezsiniz. İşte aziz milletimiz bu ayetin ruhunu çok iyi şekilde anlamış ve gerektiği zamanlarda kutsal değerleri için canlarını feda etmişlerdir. İşte bu sayede bizler hür ve özgür şekilde yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

İftar programına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Yasemin Özdemir, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, birim müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.