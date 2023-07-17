Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu şehit ailelerini ziyaret etti.

Türkoğlu ilk olarak Hakkari’de vatani görevini yaparken şehit düşen Necdet Ayhan’ın ailesinin ziyaret etti. Burada şehidin babası Selahattin amca ve Ruziye teyze ile sohbet eden İl Müdürü Türkoğlu, "Böyle bir kahraman yetiştirdikleri için Allah onlardan razı olsun" dedi.

Ardından şehit Mehmet Kiygici’nın şahadetin seneyi devriyesi nedeniyle ailesini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Bugün şehidimiz Mehmet Kiygici’nin seneyi devriyesi münasebetiyle şehidimizin emaneti Rubiye ablamızı ziyaret ettik. Güler yüzüyle içimizi ısıttı" dedi.