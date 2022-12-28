Şehit ailesinden hayır duası aldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya şehit ailesi ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik’in Tozman köyünde yaşayan Şehit Recep Uyar’ın ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Kızılkaya’ya İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal eşlik etti. Şehidin kız kardeşi olan Ceyda hanımefendiyi ziyaret eden Vali Kızılkaya ve beraberindeki heyet, hal ve hatırlarını sorarak sohbet ettiler.

Şehit Recep Uyar’ın ruhuna okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın sonrasında Vali Kızılkaya, devlet olarak şehit ailelerinin her daim yanında olduklarını ifade etti. Ziyaret sonrasında konuşma yapan Vali Kızılkaya, “Şehidimiz Recep Uyar’ın Tozman köyünde yaşayan ailesini ziyaret ettik. Şehidimizin kız kardeşi Ceyda teyzemizin elini öptük hem hayır duasını aldık hem de şehidimize dua ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.