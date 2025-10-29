Şehit ailesini duygulandıran sürpriz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 2018 yılında Şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal’ın ailesine yapılan sürpriz, anne ve babasını duygulandırdı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 2018 yılında Şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal’ın anne ve babasına sürpriz yaparak ailesini evlerinden makam aracı ile aldırarak Cumhuriyet Bayramı törenlerini izlemesini sağladı. Şehidin Babası İsa Bal, "Çok güzel memnun olduk. Hatırlanmaktan mutlu olduk. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Şehidin Annesi Cevriye Bal ise, unutulmadıklarını bilmek kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal’ın anne ve babası daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 102. yılı etkinlikleri kapsamında törenin düzenlediği ilçe stadyumuna getirildi. Şehit ailesini burada Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel karşıladı. Duygu dolu anlar yaşayan aile tören bitiminde evlerine uğurlandı.