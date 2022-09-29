Şehit ailesini gururlandıran ziyaret

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi neticesi şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı’nın ailesini, Büyük Birlik Partisi ziyaret etti.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine, PKK’lı teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan ve 7 Temmuz günü şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı’nın ailesini, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü ile İl Başkanı Kaan Şengil ziyaret etti. Ziyarette şehit Ömür Ertuğrul Sarı’nın babası Bayram ve annesi Gül Sarı’ya başsağlığında bulunan BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, şehitlik makamının önemine değinerek, "Cenab-ı Hak; ’Allah yolunda öldürülenlere ölülerdir demeyiniz. Hakikatte onlar diridirler. Fakat siz anlayıp bilemezsiniz’ ayet-i kerimesiyle şehitliği en yüksek mertebe kabul etmiştir. Bu vatan için bir damla kan döken kim var ise, biz onun yolundayız. Her şehidimiz bizim için önemlidir, her şehidimizin ailesi bizlere emanettir. Bu vesile ile tekrar başsağlığı diliyorum" dedi.

BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil ise, duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Sizlere teşkilatımızın selamını getirdik. Bizler her zaman yanınızdayız. Rabbim sabır versin" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda BBP heyeti, Ömür Ertuğrul Sarı’nın ailesi Muhsin Yazıcıoğlu ile oğullarının resminin olduğu tablo, Kuran-ı Kerim ile Türk Bayrağı hediye etti.