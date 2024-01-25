Şehit ailesini yalnız bırakmadılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan şehit ailesini Vali Şefik Aygöl yalnız bırakmadı.

1997 yılında Diyarbakır’da şehit düşen Astsubay Cengiz Ünlü’nün ailesini Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl ziyaret etti. Bozüyük’te yaşayan ailenin kapılarını çalan Vali Aygöl, hem aileye sürpriz yaptı hem de acılarına ortak oldu. Bir süre aile ile sohbet eden Vali Aygöl, ‘’Şehidimiz Astsubay Cengiz Ünlü’nün muhterem anne ve babası ile bir araya geldik. Şehidimizin fotoğraflarına bakarak tekrardan andık. Rabbim bizleri şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin’’ ifadelerini kullandı.