Şehit ailesinin acılarına ortak oldu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit ailesini yalnız bırakmadı.

1991 yılında askerlik görevini jandarma onbaşı olarak Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yapan Necdet Ayhan terör örgütlerinin karakola baskın yapması sonucu şehit düştü. Şehidin ailesini ziyaret ederek acılarına ortak olan Türkoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hep yanlarında olacaklarını belirtti. Şehit aileleri ile sıkça görüşen ve ziyaret eden İlkay Türkoğlu, ‘’Aziz şehitlerimizin aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir. Acılarına ortak olup, mutluluklarını hep birlikte yaşayacağız. Şehit ailelerini yalnız bırakmayacağız’’ ifadelerini kullandı.