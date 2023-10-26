Şehit ailesinin acısına ortak oldu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailesinin acısına ortak oldu.

Şehit ailesinin acısına ortak oldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailesinin acısına ortak oldu.

2011 yılında Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde görev yapan piyade komando Asteğmen Bilal Özcan, terör örgütleriyle girilen çatışma sonucu şehit oldu. Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan aileyi ziyaret eden Vali Aygöl’e eşi Nazlı Aygöl eşlik etti. Şehit ailesini yalnız bırakmayacağını belirten Vali Aygöl, "Allah bizleri şehitlerimize mahcup etmesin. Şehit ailelerimiz bizlere kalan en değerli emanettir. Hep yanlarında olacağız’’ ifadelerini kullandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman