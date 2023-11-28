Şehit ailesinin acısını paylaştı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailesi ile görüşerek acılarını paylaştı.

1992 yılında Diyarbakır’ın Hani ilçesinde terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden Kemal Ay ve eşi Nesrin Ay’ın ailelerini Vali Aygöl acılarına ortak oldu. Gölpazarı’nda yaşayan acılı aile ile bir araya gelen Vali Aygöl, ellerini öptü, bir süre sohbet etti. Vali Aygöl, ‘’Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine karşı gönül bağımız daima sürecektir. Yalnız bırakmayacağız, yanlarında olacağız’’ ifadelerini kullandı.