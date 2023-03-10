Şehit annesine anlamlı ziyaret

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, şehit annesi Asiye Çiftçi ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, 1999 yılında vatani görevini yaparken yaşanan depremde şehit düşen Ramazan Çiftçi’nin annesi Asiye Çiftçi’yi ziyaret etti. Çiftçi ailesini ziyaret ederek hatırlarını soran Vali Kızılkaya, “Elleri öpülesi şehit annemiz, Asiye teyzemizi ziyaret ettik. Şehitlerimizin aileleri bizlerin en kıymetli emanetleridir. Onların huzurunu ve refahını sağlamak millet olarak hepimizin boynunun borcudur. Rabbim tüm şehit annelerimizin hanesine huzur, ömrüne sağlık versin” dedi.