Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da trafik kazasında şehit olan Astsubay Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırırken, eşi gözyaşlarına boğuldu.

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  • 11.04.2022 14:29
  • Güncelleme: 11.04.2022 14:45
Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Adana’da trafik kazasında şehit olan Astsubay Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırırken, eşi gözyaşlarına boğuldu.

Adana Kozan’da trafik kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Burak Şahin’in cenazesi Bahçelievler’de bulunan baba ocağından alınan helalliğin ardından cenaze namazı için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’ne getirildi. Şehidin cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ve birçok askeri erkan katıldı. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin eşi gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorluk çeken şehidin babası Hamdi Şahin’e askerler destek oldu. Şehidin naaşı, kılınan namazın ardından Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.

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İHA

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