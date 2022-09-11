Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın İstanbul'daki evine ateş düştü

Pençe Kilit bölgesinden teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın şehadet haberi İstanbul Esenyurt'taki baba evine ulaştı.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın İstanbul'daki evine ateş düştü
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Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl şehit oldu. Ağıl’ın şehadet haberi Esenyurt’ta bulunan baba evine askeri personeller tarafından verildi. Şehidin evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin komşuları ve akrabaları şehidin ailesine destek olmak için evinin önüne geldi.

Şehidin naaşı, bu akşam memleketi Tokat’a gönderilecek ve yarın düzenlenecek resmi törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl’ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tokat Turhal Şehitliğine defnedilecek.

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Öte yandan, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da şehidin evine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın İstanbul'daki evine ateş düştü
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın İstanbul'daki evine ateş düştü
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın İstanbul'daki evine ateş düştü