Şehit Astsubay Ramazan Yağız, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçakğında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız (38), Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Gürcistan’da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki evine getirildi. Mahallede toplanan genç, yaşlı yüzlerce kişi, şehit Ramazan Yağız’ı son yolculuğunda uğurladı. Yakınları ve sevenleri tarafından helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, baba ocağı Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi’ne getirildi. Çatalsöğüt Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, siyasi partilerin il temsilcileri ve milletvekilleri, köy halkı, sevenleri ve yakınları katıldı.
Cenaze namazının ardından Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, gözyaşlarıyla arasında toprağa verildi.