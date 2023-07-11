Şehit ateşi Balıkesir'e düştü
Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın şehadet haberi Balıkesir'in Sındırgı ilçesini yasa boğdu.
Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya’nın şehadet haberi Balıkesir’in Sındırgı ilçesini yasa boğdu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, bugün Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında şehit oldu. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, şehit haberini sosyal medya hesabından ilçe sakinleri ile paylaştı. Şehidin Sındırgı’nın kırsal Küçükdağdere Mahallesi’nden olduğunu söyleyen Başkan Yavaş, cenazenin yarın ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceğini söyledi.