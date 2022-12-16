Şehit babası: 'Bir Tunahan gider bin Tunahan gelir'

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde patlama sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un cenazesi helallik alınmak üzere Bursa’daki baba ocağına getirildi. Tören sırasında şehidin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Sadık Yavuz, "Bir Tunahan gider bin Tunahan geri gelir" derken, anne Zerrin Yavuz da, "Oğlumla gurur duyuyorum, bu benim için gurur" dedi. Şehidin naaşı helallik alındıktan sonra camiye götürüldü.

Pençe Kilit Operasyonunda yaralanmasının ardından bir süredir GATA’da tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un şehadet haberi dün sabah saatlerinde Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde ikamet eden baba ocağına ulaştı. Haberi alan anne Zerrin Yavuz ve baba Sadık Yavuz, 27 yaşındaki oğulları Tunahan Yavuz’un cenazesini almak üzere Ankara’ya gitti. Akşam saatlerinde uçakla önce Yenişehir Havaalanına oradan da Çekirge Askeri Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı bugün öğle saatlerinde baba ocağına helallik alınmak üzere getirildi. Yavuz ailesi evlerinin önünde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ederken, yüzlerce vatandaş şehide son vazifelerini gerçekleştirmek üzere evin önünde toplandı.

Şehit Yavuz’un cenazesi helallik alınmak üzere araçtan indirildiği sırada anne, baba ve kardeşi başta olmak üzere yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baba Sadık Yavuz duygularını, "Bir Tunahan gider, bin Tunahan gelir" şeklinde dile getirirken, anne Zerrin Yavuz ise, "Oğlumla gurur duyuyorum, bu benim için bir gurur" diyerek oğlunun tabutunu sevdi. Asker olmak isteyen kardeşi Efe Yavuz da annesini öperek teselli etti.

Evin önünde düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi, Cuma namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazı için Güzelyalı Duran Camii’ne götürüldü.