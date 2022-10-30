Şehit Babası Şaban Arlı: 'Amacımız şehit aileleri arasında hemhal olmak'

Kocaeli’de "Şehit Yakınları ve Gaziler Kültür Evi’nin açılışında konuşan şehit er Emre Kaan Arlı’nın babası Şaban Arlı, “Amacımız şehit aileleri arasında hemhal olmak, birbirimizi tanımak, dertlerimizi ilgili kurum ve kuruluşlara tek söz olarak iletmek" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Şehit Yakınları ve Gaziler Kültür Evi, Çanakkale’de şehit olan Yahya Kaptan, İpsiz Recep Emice, Kara Fatma gibi Milli Mücadele kahramanlarının, 1951-2021 yılları arasında şehit düşmüş Kocaelili şehitlerin özgeçmişlerini, 15 Temmuz kanlı darbe girişimine ait fotoğraflar ve tarihe ışık tutan birçok bilgi ve belgeyi içinde barındırıyor. 280 metrekare alan üzerine kurulu Şehit Yakınları ve Gaziler Kültür Evi’nde şehitlerin mektupları da yer alıyor. Açılış programına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radie Sezer Katırıcıoğlu, Emine Zeybek, Cemil Yaman ve İlyas Şeker, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

“52 ilde şubemiz 44 ilde temsilciliğimiz var”

Programda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli İl Temsilcisi ve 2015 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı neticesinde şehit düşen Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın babası Şaban Arlı, “Dualarla buluştu sağcı solcu bir safta, asker polis hepimiz tek tarafta. İzmit’te değiliz sanki herkes arafta, söyle şehidim söyle var mı şefkatin, bir yağmur gibi yağacak mı rahmetin. Şehitlerimizin rahmetinden biz de nasibimizi alabilmek için bu tür faaliyetlere girdik. Sosyal faaliyetlerimiz devam ediyor. Aynı zamanda derneğimiz ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul, ve Yetimler Derneği olarak 52 ilde şubemiz 44 ilde temsilciliğimiz var. 1915 yılında Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın talimatlarıyla İstanbul Merkez Komutanı Miralay Cevdet ve 10 arkadaşı tarafından kurulmuş o gün ki amacı neyse bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Birinci amacımız şehit aileleri arasında hemhal olmak birbirimizi tanımak, dertlerimizi ilgili kurum ve kuruluşlara tek söz olarak iletmek. Bu binanın hazırlanıp bizi teslim edilmesinde, kullanımımıza açılmasında emeği geçen tüm çalışanlara ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim.” dedi.