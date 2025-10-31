Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şehit babası Hasan Çakır(59) son yolculuğuna uğurlandı.

Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırılan Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG’li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır’ın (28), babası Hasan Çakır(59) dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İnegöllü Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır, 8 Nisan 2021 yılında gözyaşları arasında defnedilmişti. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Hasan Çakır, "Ben şehit babasıyım, vatan sağ olsun" demişti.

Şehidin Babası Hasan Çakır, dün akşam evinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Hasan Çakır, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çakır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin ölümünü öğrenen Saniye Çakır, "Ben ne yapacağım şimdi sen olmadan" diyerek gözyaşı döktü. Hasan Çakır’ın cenazesi Alanyurt Uludağ caminde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve kalabalık cemaat katıldı.