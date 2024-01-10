Şehit Cebrail Dündar dualarla anıldı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi’nde dualarla anıldı.

Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin de katıldı. Programda dualar edildi. Kısa bir konuşturma gerçekleştiren Zeki Aygün, "Milletimizin kahramanları olan aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Şehitlerimizin kıymetli ailelerinin başımızın üstünde yeri var. Onların her daim yanındayız" dedi.