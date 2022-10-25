Şehit Diplomat İsmail Erez, şehadetinin yıldönümünde anıldı

ASALA Terör Örgütü tarafından şehit edilen Paris Büyükelçisi İsmail Erez Şehadetinin 47’nci yıldönümünde anıldı.

24 Ekim 1975 tarihinde ASALA Terör Örgütü tarafından Paris’te şehit edilen Paris Büyükelçisi İsmail Erez’in ölüm yıldönümü nedeni ile terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar mezarları başında ziyaret edildi. Hür-Türk Gökşen Anıl Ulukuş ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşen anma etkinliğinden sonra basına açıklamalarda bulunuldu.

Burada bir konuşma yapan Ulukuş, ASALA Terör Örgütü tarafından şehit edilen İsmail Erez’i anmak için toplandıklarını ifade ederek, “İsmail Erez’in şahsında terörün şehit ettiği diplomatlarımızı, tüm şehitlerimizi anıyoruz. İsmail Erez Galatasaray Lisesi’nde okumuş akabinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde derece ile mezun olmuştu. Türkiye’nin aydınlık yüzüydü. Bir babaydı. Maalesef terör onu aramızdan kopardı” diye belirtti.

“ASALA terörü memleketimizin içinden çıkan aydınlık yüzleri hedef almıştır”

Terörün en sinsi olanının aydınları hedef alan olduğunu vurgulayan Ulukuş, “Bakınız FETÖ terörü 2007’den başlamak üzere ilk olarak aydınlarımız hedef aldı. Kumpaslarla aydınlarımızı hapsetmeye azmettiler. Aynı şekilde doksanlarda şehit verdiğimiz aydınlarımız da terörün bu karanlık yüzüne şehit gittiler. İşte ASALA terörü de memleketimizin ve milletimizin içinden çıkan aydınlık yüzleri hedef almıştır, aydınlık yüzlere kan sıçratmaya azmetmiştir” şeklinde konuştu.