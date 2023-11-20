Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi, Eren Bülbül’ün ailesinin de katıldığı törenle hizmete açıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi hizmete açıldı. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, bütün dünyanın gözü önünde 5 binden fazla çocuğun Filistin’de katledildiğini belirterek, "Bütün dünya izliyor. Bütün dünya çocukların katledilişini seyrederken, Recep Tayyip Erdoğan bütün dünyanın önünde o mazlumların hakkını savunuyor. O çocukların babası gibi onlara hamilik ediyor" diye konuştu.

Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesindeki dik duruşunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı’mızın orada İsrail’deki zulme nasıl göz yumduklarını yüzlerine, gözlerinin içine baka baka haykırmasından ve bütün dünyaya adeta bir insanlık dersi vermesinden onur duydum, gurur duydum ve dedim ki ’Allah’ım sana hamdediyorum.’ Böyle bir liderin arkasında siyaset yapma imkanına kavuştum. Böyle mazlumların hamisi olan Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında yol yürüyoruz. Allah Cumhurbaşkanı’mızı bu ülkenin başından eksik etmesin. Gerçekten bugün Recep Tayyip Erdoğan dünyadaki bütün mazlumların hamisi ve gerçekten insan haklarının, çocuk haklarının, kadın haklarının dünyada en büyük, en güçlü savunucusu haline gelmiştir. Bugün Gazze’deki çocukların yanındayız. Onlar için diplomatik anlamda Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde her anlamda elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz."

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da Eren Bülbül’le Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit olduğu günü hatırladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz uzun zamandır terörizmin baskısı altındaydı. İçişleri Bakanı olduğum ilk günlerde Şırnak’ta bir öğlen vakti, yol yapımı kontrolünde 7 evladımız şehit olmuştu. Oraya gittim. O çocukların şehit olduğu yeri, o kahramanların şehit olduğu yeri gördüm. Olayın sıcaklığından hemen sonra Şırnak’a tekrar gittim. Şehit oldukları Bestler-Dereler bölgesiydi. Şırnak’ı dolaştım. Anlatın bakalım, dedim. Halk her şeyi biliyor. ’Sayın Bakanım, terörist karşı sınırdan giriyor. Buradan Tunceli istikametine gidiyor. Tunceli istikametinden de Karadeniz’e varıyor. Bu yolları kesmek lazım’ dediler. Bana anlattıklarını o günden sonra tek tek yerine getirebilmek için kıymetli komutanlarımızla ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük bir mücadeleye başladık. Bizden önce mücadele yok muydu? Vardı. Ama hep birlikte bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan jandarma, bir taraftan polisimiz, bir taraftan da istihbaratımız, büyük bir mücadeleye başladık. Hedef Türkiye’nin başka yerlerine bu terörizmin sirayet etmesini engellemekti. Gün oldu Eren’nin ve Ferhat komutanın acı haberini aldık. Eren bir sivildi. Genç bir evlat. Bir gün kendisi için iyi ki varsın Eren denilecek mi diye zihninde dolandıran bunu diline, bunu cümlelerine ifade ettiren sevimli bir evlat. Annesinin kuzusu, köyünün deli kanlısı” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, “İyi ki varsın Eren. Biz millet olarak ne kadar köklü bir ecdadın temsilcileri olduğumuzu 6 yıl öncesinde ruhunu şahadete teslim eden Eren Bülbül’ün ona gönül verenleri olarak bugün bir aradayız. Hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. İstedik ki o günkü onurlu duruşuyla onu hem gönlümüzde hem kalbimizde, hem de şehrimizde ismini yaşatalım” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi, Soylu, Kaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eren Bülbül’ün ailesi, protokol ve gençlerin katılımıyla kurdele kesilerek açıldı. Kurdele kesiminin ardından Soylu ve Kaya, protokolle beraber merkezi gezdi.

Öte yandan programda 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne dikkat çekmek için Gazze’de katledilen çocuklar adına etkinlik gerçekleştirildi. Soylu ve Kaya, sıralarda Gazze’de şehit olan çocukların isimlerinin yazıldığı sınıfı gezerek, boş sınıfta anlatılan dersi dinledi.

Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi’nde üniversite adaylarına yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecek. 900 metrekare alanda inşa edilen çok amaçlı eğitim binasında 6 derslik, sanat sınıfı, bilgisayar odası, sessiz çalışma odası, kitaplı kahve, oyun odası, dil akademisi dersliği ve rehberlik servisi yer alıyor.