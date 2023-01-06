Şehit Ersin Çöpoğlu'nun ismi bu kütüphanede yaşatılacak

Körfez Halk Eğitim Merkezi içerisinde, Şehit Ersin Çöpoğlu’nun isminin verildiği kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 1999 yılında Kuzey Irak sınırına düzenlenen operasyon sırasında Piyade Er Erdoğan Çöpoğlu şehit olmuştu. Körfez Belediyesi ise şehidin anısının yaşatılması adına önemli bir çalışma gerçekleştirerek, Körfez Halk Eğitim Merkezi içerisinde bulunan kütüphaneye Şehit Piyade Er Ersin Çöpoğlu’nun ismini verdi. Duygu dolu anlar yaşayan şehidin annesi Nazmiye Çöpoğlu ise Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti. Kütüphane açılışına Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, siyasi parti ilçe başkanları ve şehidin yakınları katıldı. Protokol üyeleri daha sonra kütüphanenin içerisini ve şehidin eşyalarının yer aldığı bölümü gezdi.