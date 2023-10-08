Şehit itfaiye eri Orçun Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangına müdahale ederken hastaneye kaldırılan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan itfaiye eri Orçun Yaşar’ın cenazesi, düzenlenen resmi törenin ardından Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyüne uğurlandı.

Geçtiğimiz hafta Keçiören’de bir binada çıkan yangına müdahale ederken hastaneye kaldırılan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan itfaiye eri Orçun Yaşar için resmi cenaze töreni düzenlendi.

Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu’nda düzenlenen resmi törene; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehit Orçun Yaşar’ın ailesi, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mesai arkadaşları katıldı.

Görevi başında şehit olan Yaşar’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi törenin ardından dualarla Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyüne uğurlandı.

"Şehidimizin ismini sonsuza kadar yaşatacağız"

Düzenlenen törene katılarak şehit Yaşar’ın acılı ailesine başsağlığı dileyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Orçun Yaşar isminin sonsuza kadar yaşatılacağını belirterek şunları söyledi:

"Çok değerli mesai arkadaşlarım, Ankara Büyükşehir ailesi görev şehidimizin ailesi hepimizin başı sağ olsun. Görev şehidimiz Orçun, birkaç gündür sürdürdüğü mücadelesini maalesef kaybetti. Ben şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun, ruhu şad olsun. Orçun evladımız, girdiği sınavda birinci olarak kazanmıştı ve kendisini arkadaşlarına sevdirmiş kabul ettirmişti. Gerçekten çok üzgünüz. Kederli ailesi burada gördüğünüz bütün itfaiye personeli bundan sonra sizin evladınızdır. Bizler ismini sonsuza kadar yaşatacağız. İnşallah böyle bir acıyı Cenab-ı Allah bir daha yaşatmasın diyorum. Ben kederli ailemize, Büyükşehir ailemize başsağlığı diliyorum."