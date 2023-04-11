Şehit itfaiye erinin ismi ölümsüzleştirilecek

Yaklaşık bir hafta önce görevi esnasında hayatını kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Yusuf Turgut’un ismi 1. OSB’de bulunan grup amirliğinde yaşatılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde itfaiye eri olarak görev yapan ve geçtiğimiz hafta görevi esnasında hayatını kaybeden Yusuf Turgut’un ismi 1. OSB’de bulunan grup amirliğinde yaşatılacak. Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında alınan karar ile eski adı İtfaiye Daire Başkanlığı 1. OSB Grup Amirliği olan merkez, 1. OSB Şehit Yusuf Turgut Grup Amirliği olarak değiştirildi. Madde teklifi meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

"Acısı halen yüreğimizde taze duruyor"

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Kısa bir süre önce görevi esnasında kaybettiğimiz ve kendisini her zaman işine olan bağlılığıyla hatırlayacağımız şehidimiz Yusuf Turgut evladımız için bu gün bir karar alıyoruz. Kendisinin acısı halen yüreğimizde taze duruyor. Elbette en büyük tesellimiz ise kendisinin şehit mertebesine ermiş olmasıdır. Bizler de bugün aldığımız karar ile şehit Yusuf Turgut evladımızın ismini İtfaiye Daire Başkanlığı 1. OSB Grup Amirliği’ne veriyoruz. Yeni ismiyle birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 1. OSB Şehit Yusuf Turgut Grup Amirliği olan merkezimiz bundan böyle şehidimizin adıyla anılacaktır. Alınan bu karar ile bir nebze de olsa şehidimize ahde vefamızı göstermek istiyoruz. Kendisinin göstermiş olduğu kahramanlık örneğini hiçbir zaman unutmayacağımızı burada tekrar belirtmek isterim. Ben bu vesile bir kez daha kederli ailesi ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum" dedi.