Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası vefat etti

Şehit Kaymakam Muhammed Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk evinde hayatını kaybetti.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası vefat etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Şehit Kaymakam Muhammed Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk evinde hayatını kaybetti.

Mardin Derik ilçesinde PKK’lı teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması neticesi şehit edilen Kaymakam Muhammed Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti. Safitürk’ün Arifiye ilçesinde yaşadığı evde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası vefat etti