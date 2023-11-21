Şehit Mehmet Çavuş Caddesi'nde 10 yıllık sel çilesi son buluyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 10 yıldır sel ve su baskınları ile gündeme gelen Etimesgut ilçesi Şehit Mehmet Çavuş Caddesi’nde çalışma başlattı.

Başkent, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetiminde adeta bir yatırım atağına şahit oluyor. ASKİ Genel Müdürlüğü ise Ankara’nın yıllardır ihmal edilen sorunlarını program dahilinde tek tek gündemine alarak çözüm üretiyor.

Başkentte hiçbir ayrım yapmadan tüm ilçelerin altyapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak için kararlı bir şekilde çalışmalar yapmaya devam eden ASKİ, son olarak Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Şehit Mehmet Çavuş Caddesi’nin 10 yıllık sel çilesine son vermek için harekete geçti. Bölgede 25 milyon TL’lik altyapı yatırımı gerçekleştiren ASKİ ekipleri, yaklaşık bin 454 metre yağmur suyu, 837 metre de atık su hattı inşa ediyor.

“Çözmek bize nasip oldu”

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay teknik ekibi ile birlikte caddeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetledi. Mahalle sakinleri ve muhtar Sema Gürkan Akdoğan tarafından karşılanan Akçay, “Bu işi çözmek bize nasip oldu. ASKİ başka hiçbir kuruma benzemiyor; 365 gün 24 saat çalışan bir kurum. ASKİ’de uyku yok çünkü 6 milyon insanın doğrudan bağlı olduğu bir kurum burası” dedi.

Akçay, ASKİ’nin problem çözücü olduğunu belirterek, “Doğal olarak herkes en ufak bir probleminde ASKİ’yi arıyor. ASKİ ekiplerinin ‘gelmiyorum’ deme lüksü yok. Dolayısıyla bütçemiz el verdiğinde acil olan sorunlardan başlayarak taleplere hızla cevap vermeye çalışıyoruz. Ankara’nın ne yazık ki yıllarca ihmal edilmiş, ötelenmiş sorunları var. Bu anlamda aslında kurumun bakış açısını da değiştiriyoruz. Tüm derdimiz vatandaşlarımızı mağdur etmeden sorunları en hızlı şekilde çözmek. Vatandaş mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Geçmiş şikayetleri tek tek çıkardık talimat verdik”

Akçay, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Dünyada önce altyapı sonra üstyapı yapılır biz de tam tersi olmuş. Arkadaşlarımız özverili şekilde çalışarak ellerinden geleni yapıyorlar. Biz tabii yatırımları bir program çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Ankaralıların geçmişten gelen tüm şikâyetlerini şu an da tek tek çıkardık. İlgili bölgelere talimatlar verdik. Önce nereye müdahale edeceğimizi ihtiyaca göre belirliyoruz. Önce geçmişte taşkın yaşanmış yerleri ele alıyoruz.”