Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi'nde dönüşüm çalışmaları başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi'nde yenileme çalışmalarını başlattı.

Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi'nde dönüşüm çalışmaları başladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi’nde yenileme çalışmalarını başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve 16 ilçede gerçekleştirdiği yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi, Serdivan’nın en önemli ulaşım akslarından biri olan Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi’nde işlemlere başladı. Ekipler mevcut deforme olmuş asfaltı kaldırıp 10 bin ton mekanik malzeme serimi ile arterin yolun uzun yıllar sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi sağlanacak. Bin 200 metre uzunluğa sahip güzergaha, kaldırım ve bisiklet yolu inşa edilerek yeni yüzüne kavuşacak.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı