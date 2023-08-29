Şehit Murat Peltek Caddesi'nde kaldırım çalışması

Yalova Belediyesi ekipleri şehrin her noktasında çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk döneminde altyapıları tamamlanan Mustafakemalpaşa Mahallesi Şehit Murat Peltek Caddesi’nde Yalova Belediyesi ekiplerince kaldırım yapımına başlandı. Yapılan çalışma hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri; “Mustafakemalpaşa Mahallemizin her noktasında belediye ekipleri olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önceden altyapılarını tamamladığımız Şehit Murat Peltek Caddesi’nde kaldırım yapımına başladık. Daha önceden bu caddemizde kaldırım bulunmamaktaydı. Kaldırım çalışmamızın bitimiyle caddemiz daha güzel bir görünüme ve yayalar için daha güvenli bir hale gelecek” açıklamasında bulundu.