Şehit oğlunun giyemediği çorapları bağışlayan baba: 'Çölde bir kum tanesi kadar bile değil ama güzel bir yere gitsin istedim'

Yalova Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında düzenlenen yardım kampanyasına şehit oğlunun alıp, giymesinin nasip olmadığı çorapları bağışlayan baba Şemsettin Yalçın, "Çölde bir kum tanesi kadar bile değil ama güzel bir yere gitsin istedim ve onları götürdüm verdim" dedi.

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen kampanyada, "Şehidimin giyemediği çorapları" notuyla gönderilen yardım malzemesini 2016 yılında El Bab’da Şehit olan Uzm. Çvş. Ali Sezai Yalçın’ın babası Şemsettin Yalçın’ın yolladığı ortaya çıktı. Gazetecilerin Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Yalova Şubesi’nde ulaştığı baba Şemsettin Yalçın, 7 senedir şehidin emanetlerimi sakladığını belirterek, "3-5 çift çorap. Çölde bir kum tanesi kadar bile değil ama güzel bir yere gitsin istedim ve onları götürdüm verdim" dedi.

Birkaç parça eşya daha bağışladığını anlatan Yalçın, notu yardım toplama yerindeki çalışanların kendisi adına yazdığını belirterek, "Allah razı olsun hepsinden de. Bu 81 ilde olan bir deprem. Sadece 14 ilde, 10 ilde değil, 81 ilde oldu. Hepimizin yüreği yanıyor. Bizler bugünler için varız. Derneğimiz de başkanımız da sağ olsun herkes el birliğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çam sakızı çoban armağanı" diye konuştu.

Ali Sezai Yalçın’ın çorapları giyemeden şehit düştüğünü ve eşyalarını gözü gibi sakladıklarını anlatan baba Yalçın, "Çorap dediğiniz bir şey değil ama bakmaya kıyamıyor, dokunmaya kıyamıyor insan. Onları oraya uygun gördüm. Kutsal bir yere gitsin istedim. Belki bir çorap hiçbir şey ama öyle duygulandım ve gönderdim" dedi.

"Bugünler birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz gereken günler"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Yalova Şubesi Başkanı Özcan İla da şehit babasının davranışının herkesi duygulandırdığını dile getirerek, "Allah devletimize, milletimize güç kuvvet versin. Allah yardımcımız olsun. Şehit ailelerimizin de ilk günden beri gösterdiği reaksiyon, şehit babamızın şehidimizin emanetini depremzedelere yollaması camia olarak da Yalova olarak da hepimizi duygulandırdı. Bugünler yaralarımızı saracağımız ve birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz gereken günler. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan İla, dernek olarak kısa süre içinde depremzedeler için topladıkları yardımları AFAD’ın hesaplarına göndereceklerini söyledi.