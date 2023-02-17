Şehit oğlunun gözü gibi sakladığı eşyalarını depremzedelere gönderdi

Çekmeköy Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında düzenlenen yardım kampanyasına destek olan şehit annesi, oğlunun gözü gibi baktığı eşyaları depremzedelere gönderdi. Anne Nihal Mehmethan, “Daha önce kimseye kıyıpta veremiyordum. Bu zamana kadar muhafaza ettim, Allah hayırlısı ile giymelerini nasip etsin” dedi.

5 yıl önce Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Çekmeköylü Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın annesi Nihal Mehmethan, yıllardır sakladığı ve kimseye vermediği oğlunun eşyalarını depremzedelere gönderdi. Depremzede vatandaşlara ulaştırmak üzere oğlunun eşyalarını, Çekmeköy Belediyesi yardım toplama noktasına getiren Nihal Mehmethan, oğlunu depremden 1 hafta önce rüyasında gördüğünü “Anne ben çok üşüdüm” demesi üzerine eşyaları soğuk hava şartlarında bulunan depremzedelere gönderdiğini belirtti.

Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın annesi Nihal Mehmethan, “Ben Nihal Mehmethan Fatih Mehmethan’ın annesiyim. Fatih’i deprem olmadan 1 hafta önce rüyamda gördüm, ‘Anne ben çok üşüdüm, çok üşüdüm’ dedi. Bende onun için depremzedelere kıyafetlerini göndermek istedim. Daha önce kimseye kıyıpta veremiyordum. Bu zamana kadar muhafaza ettim, Allah hayırlısı ile giymelerini nasip etsin. Allah bir daha göstermesin. Rabbimden, ölenlere rahmet, kalanlara selamet yaralılara şifa diliyorum. Allah’ımdan kalan sağlıklı ve sıhhatli olanlara da Rabbimden sabır diliyorum” dedi.