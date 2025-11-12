Şehit oğluyla uçak kalkmadan önce görüşmüş

Bilecikli Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın babası, oğluyla uçak kalkmadan önce görüştüğünü belirtirken o anları gözyaşları içinde anlattı.

Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın (31) şahadet haberi Bilecik’teki ailesine dün verilmişti. Şehidin Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak’ta oturan babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan’ın evlerine de dev Türk bayrağı asıldı. C130 kargo uçağında 20 şehitten biri Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın babası, oğluyla uçak kalkmadan önce görüşürken o anları gözyaşları içinde anlattı. Baba Ali Ongan, "Bana, ’Kıyafetlerimi giydim, çok sis var baba, uçağımız geldi’ dedi. ’Ne zaman çıkacaksınız’ dedim, ’Ben gelince seni ararım’ dedi. ’Gelince ararım’ dedi, gelmedi, gelmedi. Oğlum gelemedi, oğlum hâlâ yok. Getirsinler oğlumu" dedi.