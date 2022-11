Şehit Öğretmenler parkı törenle açıldı

Silivri Belediyesi, ilçeye yeni park ve sosyal alanlar kazandırmaya devam ediyor. Yeni Mahalle Hayal Salkım Sokak’ta bulunan ve planda park olarak ayrılmış kamuya terkli bakımsız haldeki park yeri, Silivri Belediyesi tarafından tamamen yenilenerek düzenlenen törenle hizmete açıldı. Silivri Belediyesi parkı, şehit edilen tüm öğretmenleri temsil etmesi düşüncesiyle Şehit Öğretmenler Parkı olarak isimlendirdi. Toplamda 3 bin 154 metrekare alanın düzenlendiği çalışmalarda; park çevresine 170 metrekare kaldırım yapımı, 1.590 metrekare yeşil alan düzenlemesi, 18x10 metre ebatlarında çift pota basketbol sahası, 28 metrekare kauçuk zemin fitness alanı, 5 adet fitness aleti, 3 adet çatılı piknik masası, 2 adet piknik masası, 2 adet bank montajı, 5 adet ahşap çöp kovası montajı, 7 adet çalı grubu bitki dikimi, otomatik sulama sistemi, ahşap aydınlatma direkleri ve saha çevresinde projektörlü aydınlatma yapıldı. Parka ayrıca içerisinde 1 adet tek kule oyun grubu, 1 adet kaya tırmanma, 1 adet salıncak ve 1 adet tahterevalli bulunan 190 metrekare çocuk oyun alanı kazandırıldı.

ARTAR: “ŞEHİTLERİMİZ BU PARKTA YAŞAYACAK VE ANILACAKLAR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, “Toplumun en önemli unsuru gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Toplumumuzun geleceği onlara bağlıdır. Biz öğretmenler olarak toplumun şekillenmesi için elimizden gelen gayreti sonuna kadar gösteriyoruz. Yaptığımız işin maddi bir karşılığı yok. Bu mesleği gönlümüzü ortaya koyarak yapıyoruz. Toplumumuzun aydınlanmasını istemeyen, geriye gitmesini isteyen bazı unsurlar ki son dönemde terör örgütleri bizleri hedef göstermeye başladılar. 1979 yılından bugüne kadar 156 öğretmen arkadaşımız görevi başında şehit edildi. Bunlar bizi yıldıracak mı? Hayır. Tam tersine daha azimle, daha şevkle bunların önüne geçerek memleketimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu minvalde şehitlerimizin anılması açısından böyle bir parkı düşündüğü için ben Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a öğretmenlerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz bu parkta yaşayacak ve anılacaklar.” dedi.

YILMAZ: “NESİLLERE UFUK ÇİZGİSİ OLUŞTURAN YEGÂNE UNSUR ÖĞRETMENLERİMİZDİR”

Açılış töreninde bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açmayı planladığımız ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelediğimiz Şehit Öğretmenler Parkının açılış töreninde sizlerle bir aradayız. Türkiye Cumhuriyeti’nin bilim ve teknoloji alanında yükselmesi, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması yalnızca eğitimle mümkündür. Gelecek nesillere cesaret ve umut aşılayan, yavrularımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize ufuk çizgisi oluşturan yegâne unsur öğretmenlerimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler! Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.’ sözünden anlaşıldığı gibi yarınlarımızın bilgili, kültürlü, donanımlı ve eğitimli bireyler olarak yetişmesinde en büyük pay sahibi de yine öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz her ne şartta olursa olsun, şanlı bayrağımızın dalgalandığı vatan topraklarımızın her köşesinde, mesleklerin en kutsalı olan öğretmenlik mesleğini canları pahasına icra etmektedir. Böylesine anlamlı bir günde Yeni Mahalle’ye kazandırdığımız bu parkımızın adını, bu şerefli mesleği icra ederken görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizi yâd etmek adına Şehit Öğretmenler Parkı yaptık. Bu vesile ile geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK tarafından Gaziantep’in Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırıda şehit edilen Ayşenur Alkan öğretmenimizi, Taksim’deki yapılan bombalı saldıra hayatını kaybeden Arzu Özsoy öğretmenimizi ve bugüne kadar şehit olan tüm öğretmenlerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Şu iyi bilinmeli ki; bu ülkede Necmettin Yılmazlar, Şenay Aybüke Yalçınlar, Neşe Altenler asla tükenmeyecek.” ifadelerini kullandı.

“KADERİNE TERK EDİLEN KARANLIK SOKAKLARI AYDINLATIYORUZ”

‘Marka Kent Silivri’ hedefiyle çıktıkları hizmet yolculuklarına ilk günkü aşk ve heyecanla devam ettiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, “Silivri’mizin doğal güzelliklerini, kültürel geçmişini, sanat aşkını ve değerli olan tüm unsurlarını bütüncül bir hizmet anlayışla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, değerli hemşehrilerimizin sosyal yaşam kalitesini artırmak, şehrimizi güvenli, konforlu ve daha huzurlu bir hale getirmek adına birçok projeyi hayata geçirdik. Birtakım siyasi ve ekonomik kaygılar nedeniyle yıllarca ötelenen, görmezden gelinen, ihmal edilen birçok sorunu çözüme kavuşturduk. ‘Silivri’de Hayat Var’ diyerek eşsiz bir güzelliğe sahip olan ilçemizin cadde ve sokaklarını, mahallelerini, en uzak köylerini, park ve sosyal yaşam alanlarını sizlere yakışır bir şekilde yeniledik, yenilemeye devam ediyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz aracılığı ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, ilçemizde yaşayan 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin sosyal yaşamına katkı sunmak adına yeni meydanlar, yollar, parklar, spor alanları, kent mobilyaları kazandırıyoruz. Şehrimizin kaderine terk edilen karanlık sokaklarını yaptığımız çalışmalar ile aydınlattık, aydınlatmaya devam ediyoruz. Silivri’yi baştan aşağı modernize ediyor; her köşesini, her sokağını, her caddesini güzelleştiriyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur’ sözünü kendimize düstur edinerek şehrimizi ağaçlandırmaya devam edecek, daha güzel, daha yaşanabilir bir Silivri için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bugün çocuklarımıza, gençlerimize ve siz hanımefendilere çok güzel bir parkı hediye ediyoruz. Bu parkımızla beraber, 2022 yılı sonu itibariyle 21 adet parkı yenilemiş, 22 adet yeni park yapmış ve toplamda 43 adet parkı siz değerli hemşehrilerimizin istifadesine sunmuş oluyoruz. Yapımı hızla devam eden Boğluca Gezi ve Dinlenme Alanı ve Millet Bahçesi Projemizle de ilçemize kazandırdığımız yeşil alanların toplamı 150 bin metrekareyi geçmiş olacak. Yaptığımız tüm hizmetlerde Silivri’yi bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz. Merkez mahallelerimizi de merkeze uzak mahallelerimizi de köylerimizi de unutmadık, görmezden gelmedik, ihmal etmedik. Sağlıktan spora, eğitimden kültür-sanata, park bahçeden sosyal yaşam alanlarına kadar şehrimizin her köşene dokunduk, dokunuyoruz. ‘Tarihiyle, kültürüyle doğasıyla Silivri’de hayat var’ dedik. ‘Marka Kent Mutlu Silivri’ dedik. Bunları laf olsun diye söylemedik. Bu sözlerimizin altını her zaman doldurarak çalışmaya devam ettik. Verdiğimiz her sözü yerine getiriyor, bizlere miras değil emanet olan bu şehri, sizler için ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için daha güzel bir hale getiriyoruz. Bu parklarda çocuklarımız spor yapsın, yeşil alanlarda oynasın, hanımefendiler jimnastik yapsın, kamelyalarda sabah kahvaltısı yapsın, akşam çayını içsin istiyoruz. Biz, Silivri’nin gençlerine, çocuklarına verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz. Hep sizinle, hep sizin yanınızda, hep sizin beraber olmaya, sizlerin en iyi şekilde eğitim alabilmeniz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; hiçbir zaman unutmayacağımız şehit öğretmenlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Parkımızın Yeni Mahalle’ye ve Silivri’mize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.

TOĞAN: “ŞEHİT ÖĞRETMENLERİMİZİ UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ”

Başkan Yılmaz’dan sonra konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Bugüne kadar birçok öğretmenimiz dünya tarihinin görebileceği en hain, en kalleş terör örgütü tarafından şehit edildi. Şehit öğretmenlerimizi anmamıza vesile olan bu parkın hepimiz için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biz şehit öğretmenlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Daha fazla okul yapacağız, daha fazla öğretmen yetiştireceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni dimdik ayakta tutacağız. Ben tüm şehit öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Parkımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, belediyemize böyle bir parkı Silivri’mize kazandırdığı için teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Tolga Toğan, Başkan Volkan Yılmaz ve ilçe protokolü, parkın açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesti. Tören, yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.