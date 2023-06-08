Şehit oğullarının cenazesini karşılamaya giden aile trafik kazası geçirdi
Çanakkale'de, Siirt'teki çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın naaşını karşılamak için havalimanına giden ailesi trafik kazası geçirdi. Aile fertleri kazada hafif yaralandı.
Çanakkale’de, Siirt’teki çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’ın naaşını karşılamak için havalimanına giden ailesi trafik kazası geçirdi. Aile fertleri kazada hafif yaralandı.
Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’ın naaşını karşılamak için Yenice ilçesinden Çanakkale Havalimanı’na giden ailesi, Çan Tepeköy kavşağında kaza geçirdi. Kazada 20 ACR 37 plakalı araç, şehit ailesinin içinde olduğu jandarma aracına çarptı. Kazada hafif yaralanan şehidin babası Bekir Ceylan ve annesi Gülten Ceylan, Çan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.