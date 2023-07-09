Şehit Ömer Halisdemir için yola çıkan bisikletçiler Bursa'dan geçti

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında şehit düşenleri anmak amacıyla Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet turunun bu yıl 7’ncisi gerçekleştirildi. Önceki gün İstanbul’dan yola çıkan bisikletçiler bugün öğlen saatlerinde Orhangazi’den geçerek Bursa’ya doğru yollarına devam etti.

Aralarında profesyonel sporcuların da yer aldığı bisikletli sporcular İstanbul Arnavutköy’den şehit Ömer Halisdemir’in kabrinin olduğu Niğde Bor’a pedal çevirmeye başlamıştı. Şehit Ömer Halisdemir anısına bu yıl 7.’si düzenlenen bisiklet turu, Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı’nda yapılan törenle başladı. Bisikletçileri, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı uğurladı.

Orhangazi’den güvenlik önlemleri altında geçtiler

İstanbul’dan yola çıkan bisikletçiler Orhangazi’ye ulaştı. Öğlen saatlerinde Orhangazi’den geçen 25 profesyonel bisikletçiye Orhangazi geçişinde Jandarma ve polis eskortları eşlik etti.

Şehit Ömer Halisdemir’in kabrinde dualar edilecek

Aralarında profesyonel sporcuların da yer aldığı bisikletli sporcular İstanbul Arnavutköy’den şehit Ömer Halisdemir’in kabrinin olduğu Niğde Bor’a 8 gün sonra ulaşacak. Sporcular İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray üzerinden Niğde’ye ulaşacak. Sporcular, tur boyunca her ilde bulunan şehitliklerden yanlarına toprak alacak ve bu toprağı Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine bırakarak anlamlı bir vefa göstergesi sunacaklar. Tur, şehitliklerden alınan toprakların Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine bırakılmasıyla sona erecek.