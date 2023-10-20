Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Şehit Osman Er İmam Hatip Liseai öğrencileri Gazze saldırılarına tepki gösterdi.

Osmaneli ilçesinde Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesi öğrencileri cuma namazı çıkışında okul bahçesinde toplanarak, Gazze’de masum Filistinlilerin acısına ortak olma amacıyla bir program düzenledi. Program, Fetih suresinin okunması ile başladı. Akabinde hep birlikte Gazze halkının katliamdan kurtulup huzura ermesi için dua edilmesiyle program son buldu. Öğrenciler program boyunca ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ve taşıdıkları pankart ve dövizlerle İsrail zulmünü Hazreti Ali’nin “Bir zulmü engelleyemiyorsanız en azından herkese duyurun" sözünün düsturuyla ilan etti.

"Gazze’de yaşanan vahşete, yıkıma ve soykırıma karşı durmayı, mazlumlara ses vermeyi, zulme karşı seslerini yükseltmeyi insani bir sorumluluk ve görev addediyoruz" diyen okul Müdürü Duran Boran, “Emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan Siyonist işgal rejimi, bütün dünyanın gözü önünde Gazze’de soykırım uyguluyor. Kendi vatanında mülteci durumuna düşürülmüş olan Filistin halkı 75 yıldır zulüm altında inliyor. Varlığını korumaya çalışan, soykırıma direnen onurlu ve mazlum Filistin halkı maalesef işgali destekleyen emperyalist güçler tarafından terörist olarak damgalanıyor. Bugün yaşananların tek sorumlusu Filistin’i işgal eden, on binlerce kişiyi katleden, milyonlarca kişiyi sürgün eden, Mescid-i Aksa’ya defalarca alçakça saldırılar düzenleyenlerdir. Filistin halkının soykırıma karşı kendisini savunma hakkı meşrudur ve sorgulanamaz. Şehitlerimize rahmet diliyor, direnişi selamlıyoruz” dedi.