Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva kabri başında anıldı

Mardin’in Ömerli ilçesinde 7 Eylül 2019’da PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, şehadetinin 4. yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Mardin’in Ömerli ilçesinde 7 Eylül 2019’da PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, kabri başında dualarla anıldı. Anma programında mevlit okunarak, şehitler için dua edildi. Karşıyaka’daki Polis Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine şehit Tufan Kansuva’nın ailesi, Cumhurbaşkanı Danışmanı Yalçın Topçu ve silah arkadaşları katıldı.

Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, 1980 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1998’de Polis Akademisi’ne giren Kansuva, okulu bitirmesinin hemen ardından mesleğe 2002’de Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nde başladı. Kansuva, 5 yıl görev yaptığı Sakarya’nın ardından Eskişehir ve Şırnak İl Emniyet müdürlüklerinde meslek hayatına devam etti. 2015’ten şehit olduğu 7 Eylül 2019’a kadar Mardin’de Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapan Kansuva, evli ve 2 çocuk babasıydı.