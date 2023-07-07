Şehit padişah Bursa'daki kabri başında anıldı

Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Devleti’nin savaş meydanında şehit olan ilk ve tek padişahı olan 1. Murad Hüdavendigar’ı vefatının 634’üncü yılında Kosova’daki programın ardından Bursa’daki türbesi başında da dualarla andı.

Osmanlı Devleti’nin savaş meydanında şehit olan ilk ve tek padişahı 1. Murad Hüdavendigar Han, Osmangazi Belediyesi tarafından Çekirge semtindeki kabri başında yad edildi. Osmanlı’ya Avrupa kapısını açan ve İslamiyet’in Balkanlar’da yayılmasını sağlayan Kosova Savaşı’nı kazanan Sultan Murad, muharebe sonrası savaş meydanını gezerken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edildi. 1389 yılında şehit edilen Murad Hüdavendigar’ın kalbi ve iç organları şehit düştüğü Kosova’da gömülürken, bedeni ise tahnit edilerek Bursa’ya getirildi ve Çekirge Mahallesi’nde yaptırılan türbeye gömüldü. Osmangazi Belediyesi, şehit padişahı Kosova’nın ardından, Çekirge semtindeki kabri başında da andı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, anma töreninde yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı Sultan Murad Hüdavendigar’ı şehadetinin 634’üncü yılında rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Şehit padişahın gittiği bölgelere barış, kardeşlik ve huzur götürdüğünü söyleyen Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak bizler haziran ayı içerisinde Kosova’daki türbesi başında anma törenini gerçekleştirdik. Törenimizin ikinci ayağı bugün Bursa’da yapılıyor. Sultan Murad 1389’da Kosova’ya gelip balkan donatmasına barışı, kardeşliği, huzuru götüren bir padişah olmuştur. Murad Hüdavendigar Han devlet idaresiyle, fikirleriyle o bölgeye barışı yerleştirmiş ve oralara hakimiyeti sağlama ile birlikte o bölgenin gelişmesine ciddi katkı sağlamış, o bölgeler modern bir şehre yapmış olduğu fetihler sonrası gelmiştir. Padişahımızın açmış olduğu bu yol Osmanlı Devleti’nin de felsefesi olmuş ve tabi o günün şartları ile bu günü mukayese ettğimizde o gün uygulanan felsefenin bugün ne kadar ihtiyaç olunduğunu da göstermektedir. Dünyamız ateş çemberi. Savaşlarla, gözyaşları ile insanlar bu sıkıntıları çekiyor. Sultan Murad o bölgelere gittiğinde oradaki insanların güvenliğini tesis etmiş, onların huzur ve barış içerisinde yaşamasını teminat altına almış ve diline, inancına karışmayıp oradaki insanların bir arada yaşamasını teminat altına almıştır” şeklinde konuştu.

“Türkiye Yüzyılı ülküsü ile barış, huzur ve adaleti destekleyeceğiz”

Günümüzde emperyalist güçlerin bir yere gittiklerinde kendi dillerini zorunlu kıldığını, kendi kültürlerini oraya empoze ettiğine vurgu yapan Dündar, “Bugün Afrika’da, Asya’da, Ortadoğu’da bakıyoruz ki toplumlar arasında ufak bir farklılığı büyük bir sorun haline getirilerek insanlar birbirine düşman haline getirilmiş oluyor. Egemen güçler orada kendi menfaatleri çerçevesinde politika yürütüyorlar. Bizler bu günün dünyasında mesaj olarak 17 yıldır Osmangazi Belediyesi olarak Kosova ve Bursadaki türbeleri başında bu anma törenlerini gerçekleştiriyoruz ki en azından bu güne bir örnek olsun. Bizler 2016 yılında ‘Uluslararası Murad Hüdavendigar’ adını vermiş olduğumuz anadolu imam hatip lisesi ile bu felsefeyi tüm dünyaya yayıyoruz. 85 farklı ülkeden bu okulda öğrencilerimiz okuyor. Okulumuz bu yıl 4. mezunlarını verdi. Bu öğrencilerimiz Bursa’da aldıkları bu felsefe ile gitmiş oldukları ülkelerde bu kardeşliği, barışı, güzel ortamı oralara götürerek tüm dünyada huzur ortamını inşa edecekler. Kim ne derse desin, ülkemiz üzerinde ne hesaplar yapılırsa yapılsın, kadim medeniyetin mirasçısı olarak bizler daha yüksek bir ses ile bu mesajı veriyor ve bunu insanlık adına yapıyoruz. Tüm güç dengelerinin değiştiği, dünyanın yeniden şekillendiği bir süreçten geçerken bölgede güçlü ve lider bir ülke olarak Türkiye Yüzyılı ülküsü ile geçmişte olduğu gibi şimdi de barış, huzur ve adaleti destekleyeceğiz. Bu vesile ile şehitlik nasip olan Murad Hüdavendigar Han’a ve bizlere geniş ufuklar açan tüm padişahlarımızı, devlet adamlarını ve büyüklerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum” dedi.