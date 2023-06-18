Şehit padişah için Kosova'da anma töreni

Osmanlı Devleti’nin savaş meydanlarında şehit edilen ilk ve tek padişahı olan Sultan 1. Murad Hüdavendigar, vefatının 634. yılında Kosova’nın başkenti Priştine yakınlarındaki kabri başında Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Kosova Meydan Muharebesi sonrası savaş meydanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edilen Sultan Murad Hüdavendigar’ın iç organlarının gömülü olduğu Kosova’nın başkenti Priştine yakınlarındaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen Murad Hüdavendigar Han’ı anma programına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fidan Brina Jilta, TİKA Kosova Koordinatörü Cihan Dinçer, Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Kosova, Türkiye ve Kuzey Makedonya’dan çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Murad Hüdavendigar’ın savaş meydanında şehit düşmeden önce yaptığı dua Türkçe ve Arnavutça olarak okunurken, Üsküplü İlahiyatçı Süleyman Baki de Murad Hüdavendigar’ın hayatı hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, törende yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı olan Sultan Murad Hüdavendigar’ı şehadetinin 634. yılında rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Başkan Dündar konuşmasının başında, Türkiye’nin 6 Şubat’ta yaşadığı asrın felaketi olan büyük depremlerde Kosova’nın verdiği desteğe teşekkür etti.

Anma programında Kosova’daki kardeşlerle buluştuklarını ifade eden Başkan Dündar, “Burada şehit padişahımızı kabri başında dualarla anıyor, ortak değerlerimize sıkı sıkıya sarılarak geçmişimizi unutmuyoruz. Sultan Murad’ın 1389 yılında Kosova’ya gelip, Balkan coğrafyasına barışı, kardeşliği ve huzuru yaydığı gibi bizler de bugün aynı kardeşlik ve sevgiyi gönül coğrafyamızın dört bir yanına götürüyoruz” dedi.

Sultan Murad Han’ın, devlet idaresi, fikirleri, azmi, din farkı gözetmeksizin tebaasına gösterdiği şefkat ve merhamet ile bugün dünyanın örnek aldığı bir devlet adamı olduğuna vurgu yapan Dündar, “Hükümdarlığı döneminde adaleti, barışı ve iyiliği yayan, Osmanlı’ya Balkan kapılarını açan, cihan imparatorluğu yolunda önemli bir yol kat eden Murad Hüdavendigar Han; felsefesi ve kararlılığı ile her zaman örnek alacağımız, mirasını yaşatacağımız büyük bir hazinedir. 27 yıllık saltanatı sırasında birçok konuda ilk ve örnek olan Murad Hüdavendigar Han’ın barışçı politikası bugün de dünyaya örnektir. İnsanlar, eserleriyle yaşarlar. Sultan Murad Han da zaferleri gibi eserleriyle de herkesin gönlünde taht kurmuştur” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Yüzyılı ülküsü ile barış ve adaleti tesis edeceğiz”

Osmangazi Belediyesi olarak büyük devlet adamı Murad Hüdavendigar Han’ı 17 yıldır hem Bursa’da hem de Kosova’daki türbesi başında andıklarını hatırlatan Başkan Dündar, “2016 yılında şehit padişahımızın adını verdiğimiz uluslararası bir okulu hizmete açtık. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde Murad Hüdavendigar felsefesi doğrultusunda eğitimlerini alıyor. Dünyanın barışa, birliğe ve adaletli yönetim anlayışına daha çok ihtiyacı olduğu günümüzde, hem Murad Hüdavendigar Han, hem de 600 yıl süren Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim anlayışı, mimarisi ve daha birçok özelliği bu öğrencilerimiz vesilesiyle yeniden hayat bulacaktır. Böylesine kıymetli ataların torunları, böylesine büyük hazinelerin mirasçıları olarak ecdadımızın izinde sahip olduğumuz mirası güçlü bir şekilde geleceğe taşıyoruz. Dünyadaki güç dengelerinin değiştiği, dünyanın yeniden şekillendiği bir süreçten geçerken bölgede güçlü ve lider ülke olarak, Türkiye Yüzyılı ülküsü ile geçmişte olduğu gibi gelecekte de şehirleri imar edip, barışı ve adaleti tesis edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ise törende yaptığı konuşmada, Kosova zaferinin tarihin akışını değiştiren bir savaş ve İstanbul’un fethinin habercisi olduğunu belirterek, "Türkiye, Balkanlarla etle tırnak gibi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Hem kültürel olarak öyledir hem insan mayası olarak öyledir hem de bugün Osmangazi Belediyemiz gibi pek çok kuruluşumuzun hizmetleriyle bu tip anma etkinlikleri ve ortak tarihi mirasımızı yaşatan etkinliklerle bir bütündür. O yüzden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu coğrafyaya gönül coğrafyamız diyor. Çünkü, bizim aramızdaki bağların gönül bağı olduğunu ben buradaki 4 aylık görev sürem sırasında gayet iyi anladım" ifadelerini kullandı.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fidan Brina Jilta da 634 yıl önce vefat eden Sultan Murad Hüdavendigar Han’ın kabri başında saygıyla eğilirken, özellikle gençlerin bu emanetlere sahip çıkmasını temenni etti.

Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım da her yıl düzenlenen anma programlarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve ekibine teşekkür etti. Sultan Murad Hüdavendigar Han’ı anma programı; türbe başında yapılan duaların ardından sona erdi.