Şehit Pilot Cüneyt Kandemir'in baba ocağına ateş düştü
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'daki babaevine ulaştı.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in (31) şehadet haberi, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki babaevine ulaştı. Acı haberin ardından Kandemir ailesinin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılarak, taziye çadırı kuruldu. Mahallede Kur’an-ı Kerim okutulurken, aile yakınları, Kandemir’in arkadaşları ve vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu.