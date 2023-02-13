Şehit Piyade Er Mert Can Sümbül için mevlidi şerif okundu

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay’da şehit olan Piyade Er Mert Can Sümbül (23) için mevlidi şerif okundu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde de hissedilen depremde Hatay 8’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Er Mert Can Sümbül enkaz altında kalarak şehit olmuştu. Deprem felaketinde Hatay’da enkaz altında kalarak şehit olan Piyade Er Mert Can Sümbül’ün Esentepe Mahallesindeki baba ocağında mevlidi şerif okunarak dualar edildi.

Programa Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Jandarma Komutanı Nuri Uyar, Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, Şehit Babası Sinan Sümbül ile yakınları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.