Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in acılı babası taziyeleri kabul etti

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin’in baba ocağı bayraklarla donatıldı. Acılı baba Habib Gültekin ise taziyeleri kabul etti.

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, Şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arama faaliyeti sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin’in şehadet haberi, Sultangazi’deki baba ocağına ulaştı. Haberi duyan yakınları ve komşuları şehidin evine gelirken, polis ekipleri de güvenlik önlemi alarak caddeyi araç geçişine kapattı. Şehit Ahmet Gültekin’in oturduğu evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziye alanı oluşturuldu. Acılı baba Habib Gültekin taziyeleri kabul ederken, taziyeye Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Alparslan Kırbaş, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İlçe Müftüsü Hadi Keskin ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve vatandaş katıldı. Şehit Ahmet Gültekin’in naaşının yarın Ataköy 5. Kısım Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının sonrası Edirnekapı Şehitliği’ne defnedileceği belirtildi.