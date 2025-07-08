Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi ve kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, Şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arama faaliyeti sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için Ataköy 5. Kısım Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene baba Habib Gültekin, annesi, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, askeri ve mülki erkan, silah arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Törende baba Habib Gültekin, annesi taziyeleri kabul etti. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında cami avlusuna getirildi. Şehidin annesi ve kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ayakta güçlükle duran anne tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin’in naaşı alınan helalliğin ardından tören mangasının omuzlarında cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Edirnekapı şehitliğine götürüldü.