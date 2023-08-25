Şehit polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi

Kağıthane’de uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonda şehit olan Polis Memuru Hakan Telli için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kağıthane’de uyuşturucu çetelerinin kaldığı bir adrese gece saat 02.00 sıralarında operasyon yapan emniyet ekiplerine, binadan uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, menfur saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki polis memuru Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Aynı olayda vücuduna 4 kurşun isabet eden polis memuru Ahmet Yasin Çevik ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

Daha önce yapılan polisiye soruşturmalarda adları geçen ve sabıka dosyalarının kabarık olduğu öğrenilen uyuşturucu çetesine mensup zanlılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada saldırganlardan D.A ölü, O.A isimli saldırgan yaralı, G.D., K.T. ve A.A isimli kişiler ise sağ olarak ele geçirilmişti.

Şehit polis Hakan Telli için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde bu sabah tören düzenlendi. Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı görev arkadaşları tarafından omuzlanarak katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Törene şehidin eşi, çocukları, yakınları, İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tayfun Palakoğlu’nun yanı sıra yargı mensupları ve askeri erkan ile Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, Tokat Milletvekili Erdem Beyazıt katıldı. Öğlen saatlerinde düzenlenen törenin ardından şehit polis Hakan Telli’nin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Tokat’a gönderildi.

Mesleğe 2007 yılında İzmir’de başlayan şehit polis Hakan Telli, şark görevi de dahil 16 yıllık meslek hayatında yurdun birçok köşesinde görev yaptı. Şehit polis Hakan Telli evli ve biri 9, diğeri 12 yaşında 2 kız çocuğu babasıydı.

Ne olmuştu

Gece saat 01.55 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesinde bulunan bir adrese “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçu çerçevesinde gelen ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine intikal eden polis ekiplerine, ikamete giriş esnasında içeride bulunan çete mensupları tarafından uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. Binadan açılan ateş sonucu operasyonda görevli polis memuru Hakan Telli ve A.Y.Ç. adlı bir emniyet mensubu ağır şekilde yaralandı. Yaralı polisler çevredeki hastanelere kaldırılırken, bölgeye takviye kuvvet sevk edildi. Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinden oluşan takviye ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda D.A isimli saldırgan ölü, O.A isimli saldırgan yaralı, G.D., K.T. ve A.A isimli şüpheliler ise sağ olarak ele geçirildi. Baskın yapılan evde UZİ marka hafif makineli silah ve AK-47 tipi uzun namlulu silah ele geçirildi.

Öte yandan uyuşturucu sattıkları iddia edilen Anucur adlı bu çete ile hasım oldukları bilinen Gündoğmuş çetesi arasında, Kuran kursu hocası Ramazan Arslan dahil 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalarla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. O tarihlerde söz konusu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise AK-47 tipi 1 Kalaşnikof, 10 tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

Diğer taraftan dün gece yapılan operasyonda yakalanan saldırganlar Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Faillerin polisteki sorgusu çok yönlü olarak devam ediyor.