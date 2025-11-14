Şehit Ramazan Yağız, Bursa'da helallik alınmasının ardından baba ocağına uğurlandı

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız (38) Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı. Osmangazi ilçesindeki evinin önünde helallik alınan şehidin cenazesi cenaze namazı ve defnedilmek üzere baba ocağı olan Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi’ne yola çıktı.

Gürcistan’da düşen askeri kargo uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın Türk bayrağına sarılı naaşı Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki evine ulaştı. Mahallede toplanan genç, yaşlı yüzlerce kişi, şehit Ramazan Yağız’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Yakınları ve sevenleri tarafından helallik alınmasının ardından Şehit Yağız cenaze namazı kılınmak üzere baba ocağı olan Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesine yola çıktı. Çatalsöğüt Demirciler Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çatalsöğüt Köy Mezarlığı’na defnedilecek.