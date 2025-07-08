Şehit Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak, son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen mağara araması faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak’ın (23) cenazesi Balıkesir’in Kepsut ilçesinden son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Şehit Kuşak’ın yakınları ayakta durmakta zorlandı.

Kepsut Alagüney kırsal nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak’ın şehadet haberi önceki gün ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Mehmet Kuşak ve annesi Cemile Kuşak acı haberi alınca gözyaşlarına boğulurken, anne ve babaya 112 ekipleri tarafından müdahale edildi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanında dün yapılan tören ile naaşı Balıkesir’e gönderilen Şehit Er Ahmet Kuşak için bugün Kepsut ilçe merkezindeki Sanayi Cami’nde tören düzenlendi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazında baba Mehmet Kuşak ve anne Cemile Kuşak ayakta durmakta zorlandı. Şehidin abisi Halil Kuşak ise kardeşinin üniforması ile cenaze törenine katıldı.

Cenazeye Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Milletvekilleri Mustafa Canbey, Turhan Çömez, Belgin Uygur, Ekrem Gökay Yüksel, İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Emniyet Müdürü Hasan Yiğit katılım sağlarken, cenaze namazını da Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar kıldırdı. Kılınan cenaze namazı sonrası Şehit Kuşak’ın naaşı Alagüney kırsal mahallesinde toprağa verildi.