Şehit Teğmen Talha Bahadır Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde şehit düşen teğmen Talha Bahadır, memleketi Yalova'da binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 04.05.2022 18:49
  • Güncelleme: 04.05.2022 21:48
Şehit Teğmen Talha Bahadır Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Suriye’de Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde şehit düşen teğmen Talha Bahadır, memleketi Yalova’da binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Talha Bahadır için ilk olarak Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Şehidin cenazesi sonrasında Sultaniye Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze Sultaniye Merkez Camisine götürüldü. İkindi namazının ardından şehidin cenaze namazını babası Hakkı Bahadır tarafından kıldırıldı.

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"O hainler, o soysuzlar bilsin ki biz burada dimdik ayaktayız"

Daha önce babasının cenaze namazını kıldırdığı camide bu kez oğlunun cenaze namazını kıldırdığını belirten Bahadır, şöyle konuştu:

"Burada yatan benim oğlum. Dini, imanı, vatanı, milleti, bayrağı ezanı için şehit oldu. Başka bir şey için değil. Onun paraya pula yere ihtiyacı yoktu. Allah’a şükür biz onun için göndermedik. Biz şuna inanıyoruz ki bu vatan çok şehit vermiştir kurulana kadar. Kurulduktan sonra da yine dahili ve harici düşmanlara karşı şehit vermek zorundadır ki, vatanda huzur içinde, dinimiz, bayrağımızla, milletimizle yaşayalım. Biz zor bir gündeyiz. Destek için geldiniz Allah razı olsun. Devletimizi her zaman yanımızda hissediyorduk, hissettik, edeceğiz de ve dik durduk, eğilmedik. Biz değil bir tane Talha, binlerce Talha’yı dini, imanı, vatanı, milleti için feda ederiz. Bundan hiçbir zaman yılmadık, korkmadık. O hainler, o soysuzlar bilsin ki biz burada dimdik ayaktayız. Biz burada eğilmedik."

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Sultaniye Mezarlığına defnedildi. Cenazede şehidin babası Hakkı, annesi Emine Bahadır ve kardeşleri taziyeleri kabul etti.

Talha Bahadır’ın cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Yalova milletvekilleri, Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, belediye başkanları, siyasi parti temsilcilerin yani sıra binlerce vatandaş katıldı.

İHA

SHA Editör
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