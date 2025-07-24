Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmeni Tuğrul Özsu, memleketi Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Malatya’da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmeni Tuğrul Özsu, memleketi Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.
2. Ordu Komutanlığı’nda görevli Hava Savunma Üsteğmeni Tuğrul Özsu, Malatya-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Şehit haberi Edirne’nin Meriç ilçesi Küplü beldesindeki baba ocağına ulaşınca aile yasa boğuldu.
Acı haberin ardından Küplü beldesi Türk bayraklarıyla donatılırken, şehidin ailesi taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti. Şehidin babası Tacettin Özsu, annesi, kız kardeşleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu’nun naaşı, ikindi namazının ardından babaevinde helallik alındı.
Daha sonra şehidin cenazesi, Küplü Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen törenin ardından düzenlenen askeri tören ile yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi, Küplü Şehitlik Mezarlığı’na defnedildi.